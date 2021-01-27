Москва, , 11:16 — REGNUM Молодёжи, участвующей в акциях протеста, не хватает открытого и честного диалога. Об этом глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в рамках открытого диалога с представителями студенческих СМИ.

«Что надо молодежи — это хороший вопрос. Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью. Второе, надо помогать и поддерживать, в этом году мы будем делать это больше, студенческое самоуправление, первый опыт самоуправления и самореализации молодежь должна получать в университетах», — сказал Фальков, отвечая на вопрос о том, почему молодые люди выходят на митинги.

По его словам, у молодых людей должна быть возможность самостоятельно определять собственную траекторию развития и влиять на вуз, а также иметь возможность аргументированно высказаться.

В то же время Фальков подчеркнул, что важно слышать и мнение «других коллег».

Министр также отметил, что у молодёжи всегда присутствует категоричность суждений, и ей «всегда чего-то не хватает».