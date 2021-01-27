Москва, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 594 человека. Об этом 27 января сообщил ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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Это на 30 смертельных случаев больше, чем накануне, когда умерли 564 пациента. Всего в РФ с начала пандемии скончались от коронавирусной инфекции 71 076 человек.

За сутки справились с болезнью 27 922 человека, за весь период — 3 202 483 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 17 741 носителя коронавируса.