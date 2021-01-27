Элиста, , 11:14 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 27 января.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 245 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки в республике выявлено на семь случаев заражения коронавирусом больше, чем днём ранее.

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