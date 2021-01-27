Элиста, , 11:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 27 января. Это на семь случаев больше, чем днём ранее.

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Госпитализация на сегодняшний день потребовалась для 737 ковид-пациентов (167 человек находятся в стационарах для долечивания). Состояние 26 больных COVID-19 оценивается как тяжёлое. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 185 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено подтверждено 17 тыс. 194 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 14 тыс. 732 пациента.

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