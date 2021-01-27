Амстердам, , 11:12 — REGNUM Во время прошедших 26 января протестных акций в Нидерландах, связанных с введением в стране комендантского часа, были задержаны 33 человека. Об этом 27 января сообщает нидерландская вещательная корпорация NOS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Уточняется, что все протестующие были задержаны в Роттердаме в основном за то, что проводили незаконные собрания и отказывались предъявить удостоверяющие личность документы.

Также отмечается, что в Амстердаме в одном из районов полицией была разогнана группа молодых людей, поджигавших фейерверки. При этом указывается, что в других городах группы молодых людей расходились после требований правоохранителей.

«Мы держим ситуацию под контролем, мы говорим с людьми… Не было причины привлекать подразделения быстрого реагирования и другие силы, ситуация отличается от вчерашней», — заявил глава полиции Нидерландов Виллем Вулдерс.

Напомним, массовые акции протеста против ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, и в том числе введения с 23 января комендантского часа, прошли ранее в ряде городов Нидерландов.