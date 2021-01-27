Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензе 27 января проходит Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвящённая событиям времён Великой Отечественной войны. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возложил цветы к памятнику «Героям блокадного Ленинграда» и вместе с участниками мероприятия почтил память погибших минутой молчания.

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Сегодня в рамках акции блокадный хлеб будут раздавать в местах проведения памятных мероприятий. В муниципальных районах и городских образованиях области с соблюдением санитарных требований организованы акции, конференции, круглые столы, уроки мужества и тематические концертные программы. В учебных заведениях пройдет Всероссийский урок памяти.

ИА REGNUM напоминает, 27 января 1944 года — дата, которую мы встречаем с болью в сердце и с чувством великой гордости за поколение победителей. Сегодня отмечают 77-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Ульяновской области 27 января пройдут мероприятия, посвящённые 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Акции начнутся у памятника 30-летия Победы с прохождением взвода почётного караула военнослужащих гарнизона, также состоится церемония возложения цветов к Вечному огню.

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