Роквилл, США, , 11:09 — REGNUM В массовой многопользовательской ролевой игре The Elder Scrolls Online появится полноценная система компаньонов. Об этом 27 января сообщает издание PCGamer.

Известно, что обзавестись напарником персонажи игроков смогут уже 1 июня 2021 года с выходом обновления «Чёрный лес». Сообщается, что компаньонам можно будет прокачивать навыки, менять элементы экипировки и настраивать тактику ведения боя.

Напомним, компания Bethesda Softworks недавно анонсировала масштабное дополнение «Врата Обливиона» для массовой многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online. Его сюжетные главы будут выходить на протяжении всего 2021 года.

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