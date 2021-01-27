Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Начальником Западно-Сибирского гидрометцентра назначен Александр Люцигер. Соответствующая информация появилась на официальном сайте учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным «Новосибирских новостей», на должности начальника Новосибирского гидрометцентра остаётся Анна Лапчик.

Как уточнили «Континенту Сибирь» в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Александр Люцигер занял более высокую должность, так как Западно-Сибирское управление является «головным офисом» алтайского ЦГМС.

Александр Люцигер работает в ЦГМС более 25 лет, с 2010 года возглавлял алтайский гидрометцентр.

Отметим, что до этого пост начальника Западно-Сибирского гидрометцентра занимал Валерий Григорьев. Причины смены руководства не называются.