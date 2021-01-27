Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Климатические изменения — это серьёзная угроза для человечества, настоящая «чрезвычайная ситуация», полагают более 60% населения планеты. Об этом говорится в опубликованном 27 января исследовании, проведённом Программой развития ООН (ПРООН) и экспертами из Оксфордского университета.

Видят в изменениях климата глобальную чрезвычайную ситуацию 64% опрошенных, и это на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Многие респонденты высказались в пользу расширения климатической политики государств.

Так, в восьми из десяти стран, лидирующих по уровню выбросов, которые приходятся на энергетический сектор, большинство опрошенных поддержало переход к возобновляемым источникам энергии. В девяти из десяти стран с самым урбанизированным населением жители выступили за использование электромобилей, автобусов и велосипедов.

Администратор ПРООН Ахим Штайнер подчеркнул, что люди во всем мире, как следует из опроса, поддерживают срочные меры по борьбе с изменением климата.

Опрос ПРООН проводился для жителей 50 стран, в нём приняли участие около 1,2 млн человек.

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