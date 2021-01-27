Москва, , 11:05 — REGNUM Приоритетными задачами на 2021 год для большинства жителей России являются ремонт в квартире и покупка мебели (26%), приводит данные 27 января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый опрошенный (20%) хочет поехать в туристическую поездку. Приобрести бытовую технику планируют 15%. Оплатить обучение намерены 12%

Мечтают купить мобильный телефон или автомобиль 11% граждан, абонемент в фитнес-клуб или квартиру (дом) — по 8%, компьютер, ноутбук или телевизор — по 7% респондентов.

Опрос по телефону проведён 24 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (42%) считают, что 2021 год будет лучше ушедшего 2020 года.

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