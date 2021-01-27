Псков, , 11:14 — REGNUM В Пскове 27 января состоится сразу несколько памятных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Центральным событием станет акция «Хлеб той зимы», которая пройдёт уже в шестой раз при поддержке движения «Волонтёры Победы», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Акция «Хлеб той зимы» в Пскове Официальный канал Псковской области в Telegram

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Акция будет проходить с 12:00 до 18:00 в холле Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«На ней будут представлены интерактивные инсталляции, воссоздающие атмосферу блокадного Ленинграда: звуковое сопровождение, информационные стенды, газеты и партизанские листовки военного времени и многое другое», — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, в Региональном центре по работе с редкими документами Псковской областной научной библиотеки сегодня представлена выставка книг, изданных в осажденном Ленинграде.

Напомним, в годы войны на оккупированной врагом территории нынешней Псковской области действовало мощное партизанское движение, которое помогало защитникам Ленинграда не только тем, что отвлекало на себя силы врага, но и тем, что через линию фронта, под обстрелами доставляло продовольствие в осажденный Ленинград.