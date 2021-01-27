Редвуд-Сити, США, , 11:03 — REGNUM Состоялся релиз каталога дополнительного контента «Паранормальное» для игры The Sims 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января сообщили в компании Electronic Arts.

«Паранормальное» позволит персонажам игроков вступить в контакт с призраками и даже заручиться их помощью для решения различных повседневных проблем. Помимо этого, геймеры смогут обучить своих симов новой профессии паранормального детектива.

Напомним, The Sims 4 — это популярная игра в жанре симулятора жизни от американской компании Maxis. Её релиз состоялся в 2014 году.

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