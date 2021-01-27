Воронеж, 27 января 2021, 11:02 — REGNUM В Астраханской области 27 января подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 951 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 725 человек.
Выздоровели 14 тыс. 889 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 472 человека скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.
Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19