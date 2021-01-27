Москва, , 11:02 — REGNUM В Москве система QR-кодов станет рекомендательной мерой после разрешения на работу заведений общепита в ночное время. Об этом 27 января сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, комментируя послабления противоэпидемиологического режима.

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«Система QR останется рекомендательной», — приводит слова чиновника агентство «Интерфакс».

Он отметил её социальную значимость и посоветовал продолжать ей пользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 января в барах, ресторанах, клубах, дискотеках, боулингах и других заведениях Москвы отменяется запрет на работу в ночное время.

До введения полного запрета на ночную работу заведений, в них действовала система цифрового доступа при помощи QR-кода. Посетители и сотрудники оставляли свои номера телефонов, на которые позднее приходило уведомление, если кто-то из находившихся в помещении заболевал COVID-19.