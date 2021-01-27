Москва, , 11:02 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Стороны договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере нормотворчества. Достигнута договоренность, что проекты нормативных актов в сфере здравоохранения будут направляться в Национальную медицинскую палату, которая будет высказывать по ним мнение профессионального медицинского сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данная договорённость сможет снимать часть вопросов уже на стадии разработки проектов нормативных актов.

Согласно документу, специалисты Национальной медицинской палаты в области медицины смогут выдвинуть свои предложения для обсуждения в профессиональном сообществе, после чего их оформят в виде нормативных инициатив, а затем направят на рассмотрение Минздрава.

Михаил Мурашко отметил, что данное соглашение позволит взаимодействовать по ключевым вопросам развития системы здравоохранения: «В пандемию медработники проявили себя настоящими героями и справедливо заняли достойное место в обществе. Именно медики играют ключевую роль в обеспечении качества медицинской помощи, реализации пациенториентированного подхода к ее оказанию. Поэтому для нас тесное сотрудничество с профессиональным сообществом и совместная выработка решений по вопросам охраны здоровья граждан, кадровой политики в здравоохранении, включая вопросы оплаты труда, организации здравоохранения, дальнейшего развития медицинской науки, является насущной необходимостью».