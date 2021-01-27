Ташкент, , 11:00 — REGNUM В 2020 году жители Узбекистана обратились в скорую медицинскую помощь 11,5 млн раз, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили 27 января в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

Наибольшее количество звонков получено в Ферганской, Андижанской, Ташкентской и Наманганской областях Узбекистана. В минздраве рост числа обращений связывают с пандемией коронавируса.

Ранее в минздраве Узбекистана сообщили, что доля необоснованных вызовов скорой помощи составляет более 30%. Консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов отмечал, что некоторые пациенты обращаются в скорую до тысячи раз в год.

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