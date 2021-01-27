Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM Власти столицы Бурятии в борьбе с безнадзорными собаками задействовали квадрокоптер с тепловизором. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, после нападения животных на девочку в микрорайоне Забайкальский 26 января дрон обследовал весь периметр «Первого поля».

В результате удалось обнаружить одну особь, которую отловили. Всего со времени нападения собак в декабре 2020 года в микрорайоне отловлено 185 безнадзорных животных.

Тем временем в гимназии №33, расположенной в центре Улан-Удэ, установили ультразвуковой отпугиватель собак. По итогам эксперимента будет принято решение об использовании подобных аппаратов для защиты школьных территорий. По словам депутата горсовета Сергея Бурдикова, они позволят детям не подвергаться опасности при выходе из школы.

«За несколько дней работы мы увидели, что есть собаки, которые почти совсем не реагируют, но остальные покинули эту территорию. Раньше у входа на территорию школы 4−5 особей находились постоянно, а сейчас ни одной», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, депутаты Заксобрания Бурятии приняли законопроект об увеличении штрафов для нерадивых владельцев собак. По мнению властей республики и города, документ позволит снизить численность безнадзорных животных.

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