Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области в отношении уволенного инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 8 возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки от осужденного через посредника, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, экс-сотрудник УФСИН получил от представителей осужденного 10 тысяч рублей за пронос и последующую передачу данному осужденному мужчине десяти сим-карт и наркотического вещества.

Под уголовное преследование попал и осужденный, от имени которого передана взятка.

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