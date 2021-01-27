Нальчик, , 10:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрываются два госпиталя, в которых оказывалась помощь пациентам с COVID-19. Необходимость в них отпала в связи с улучшением в республике эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщили 27 января в министерстве здравоохранения региона.

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«Последние десять дней в КБР отмечается стойкое снижение числа больных новой коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в средней и тяжёлой форме, нуждающихся в стационарном лечении. В связи с этим министерством здравоохранения КБР принято решение, о прекращении приема пациентов в госпитали особо опасных инфекций», — говорится в сообщении ведомства.

По уточненной информации будут закрыты госпитали, работающие на базе городской больницы №2 города Нальчика и Республиканской детской клинической больницы. В госпиталях до полного выздоровления будут оказываться помощь 211 пациентам, новых больных при этом в медучреждения направлять не будут.

После выписки последнего пациента и проведения дезинфекции медучреждения начнут оказывать помощь жителям республики в плановом порядке.