Липецк, , 10:58 — REGNUM В Липецке 26 января ушёл в отставку заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор города Михаил Бушин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Бушин уволился по собственному желанию. Он был назначен главным архитектором в мае 2020 года.

Уроженец Воронежской области Михаил Бушин начал работать в Липецке в 2005 году, после окончания университета. Ему принадлежит проект капремонта фасадов домов на улицах Зегеля, Желябова и Гагарина. В должности главного архитектора он занимался согласованием паспортов архитектурно-градостроительного облика объектов, а также разработкой дизайн-кодов улиц, предусматривающих единый стиль оформления магазинов и офисов.

Обязанности главного архитектора Липецка будет исполнять замначальника управления генплана Диана Полуэктова, которая уже занимала этот пост до назначения Бушина.