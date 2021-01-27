Москва, , 11:02 — REGNUM Посол Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванса 26 января прошел вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 27 января сообщает посольство данной страны в Москве.

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»Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился», — приводит сообщение посольства РИА Новости.

Также в посольстве рассказали, что Ламаванса отметил профессионализм ставивших ему прививку врачей и подчеркнул, что, будучи медиком, посол Шри-Ланки «обращает внимание на многие детали».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января посол Италии в России Паскуале Терраччано привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».