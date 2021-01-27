Пенза, , 11:00 — REGNUM В Пензе 27 января открыли жилой комплекс «Лукоморье-2». Губернатор области Иван Белозерцев поздравил новоселов с вводом в эксплуатацию второй очереди жилого объекта, оказавшегося в числе проблемных в связи с финансовыми трудностями застройщика.

Право аренды земельного участка на территории села Засечного компания Пензастрой приобрела еще в 2012 году. Спустя пару лет было получено разрешение на строительство и началась продажа квартир, которые реализовали за два года. С 2016 года темпы строительства снизились, застройщик подал заявление о банкротстве. Строительство полностью остановилось в 2017 году. К решению проблем дольщиков подключилось региональное правительство. После переговоров с кредиторами и строительными компаниями был разработан комплекс мер и достигнуты необходимые договоренности.

В текущем году в Пензе намерены завершить долгострой на улице Тернопольской и вторую очередь ЖК «Райки».

ИА REGNUM в июле 2020 года сообщало, что в Единый реестр проблемных домов на территории Пензенской области вошли 10 объектов незавершенного строительства, общая площадь которых составляла порядка 85 тыс. кв. метров. До сих пор не смогли получить жилье 780 жителей региона, заключивших договоры долевого участия.

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