Самара, , 11:03 — REGNUM К мужчине, который жестоко убил своих родителей, применили принудительные меры медицинского характера в Самаре. Об этом 27 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что в августе 2020 года 40-летний фигурант уголовного дела из-за неприязни жестоко убил своего отца и мать, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

В сентябре прошлого года его доставили в Самару из Санкт-Петербурга. Суд признал его виновным в этом преступлении.

Сообщается, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подсудимого психическое расстройство. Специалисты установили, что фигурант уголовного дела нуждается в принудительном лечении в медучреждении, которое оказывает психиатрическую помощь в условиях стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В результате суд постановил принудительно лечить мужчину в такой медицинской организации.

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