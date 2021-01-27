Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM Вакцина «ЭпиВакКорона» уже в ближайшее время поступит в Свердловскую область. Об этом заявила и.о. замминистра здравоохранения региона Екатерина Ютяева на пресс-конференции.

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В область придёт партия в две тысячи доз. Данной вакциной рекомендуют прививаться тем жителям, у кого имеются тяжёлые заболевания.

«Препарат «ЭпиВакКорона» поступит уже сегодня-завтра», — уточнила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе вакцинации вакциной «Спутник V» в Свердловской области не выявили тяжёлых осложнений у привитых жителей.

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