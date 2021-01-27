Брянск, , 10:59 — REGNUM 187 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 27 января, что на одного больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1938 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 28 тыс. 358 случаев заражения COVID-19. Выздоровели после лечения 27 тыс. 223 человека, в том числе 166 пациентов выписаны за минувшие сутки.

С начала пандемии в лабораториях региона проведено 409 тыс. 504 исследования на коронавирус.