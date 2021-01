Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Стратегическая игра Age of Empires II: Definitive Edition получила новое дополнение под названием Lords of the West. Об этом 26 января сообщило издание Kotaku.

Lords of the West добавит в игру две новые цивилизации: Бургундию и Сицилию. Помимо этого, геймеров ожидают три дополнительных сюжетных кампании.

Напомним, Age of Empires II: Definitive Edition — это улучшенная и дополненная версия стратегической игры Age of Empires II 1999 года. Её релиз состоялся в ноябре 2019 года.

