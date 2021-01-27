Махачкала, , 10:46 — REGNUM В Дагестане по решению суда взят под стражу директор федерального государственного бюджетного учреждения «Минмелиоводхоз» Залкип Курбанов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, в результате чего был нанесен ущерб государству на сумму 30 млн рублей, сообщили 27 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Как ранее сообщалось, директора Минмелиоводхоза задержали несколько дней назад в рамках расследования уголовного дела о передаче 19 служебных квартир в собственность сотрудникам ведомства. Как установлено, в 2017—2018 годах двое исполняющих обязанности руководителей территориального управления Росимущества по Дагестану незаконно разрешили эту передачу по просьбе директора Курбанова.

В результате противоправных действий чиновников причинен ущерб в сумме около 30 млн рублей.

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