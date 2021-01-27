Ташкент, , 10:44 — REGNUM В Узбекистане выявили преступную группу, вымогавшую деньги у водителей грузовиков в обмен на ускоренное таможенное оформление. Об этом сообщили в службе государственной безопасности республики.

Деятельность преступной группы пресечена во время оперативных мероприятий совместно с агентством по противодействию коррупции и государственным таможенным комитетом.

Бывшие сотрудники таможни вымогали деньги на посту «Яллама» в Ташкентской области у водителей, которые перевозили товары из Китая через территорию Казахстана.

Выяснилось, что злоумышленники также занимались импортом товаров по поддельным документам. Во время обысков изъято $410 тыс., 21 поддельная печать, компьютеры и сомнительные таможенные документы.