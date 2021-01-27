Улан-Удэ, , 10:44 — REGNUM В Бурятии в ближайшие сутки ожидается усиление морозов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные бурятского гидрометцентра.

Так, 28 января ночная температура местами опустится до 43−48 градусов мороза. Днём столбик термометра достигнет отметки 33−38 градусов ниже нуля. Местами также пройдёт небольшой снег, ветер — до 12 метров в секунду.

В связи с похолоданием спасатели призвали местных жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности.

«Позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья… Будьте осторожнее на дороге. В период значительного понижения температуры воздуха обезопасьте себя, поставив личное авто на прикол или отменив дальние поездки», — отметили в управлении.