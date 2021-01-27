Биробиджан, , 10:38 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приняли решение сократить коечный фонд в ковидных стационарах, несмотря на рост числа выявляемых ежесуточно новых носителей коронавируса.

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«Стабильное снижение числа больных с новой коронавирусной инфекцией позволило принять решение о сокращении коечного фонда в коронавирусных госпиталях», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В ковидных госпиталях в настоящее время проходят лечение 37 пациентов. Принято решение коечный фонд для коронавирусных пациентов перевести в резерв в районной больнице Облучья. Само учреждение здравоохранения возобновит плановую работу. Во втором ковидном госпитале региона — областной инфекционной больнице Биробиджана — число коек сократят до плановой мощности.

Всего в стационарах Еврейской АО для лечения пациентов с коронавирусом было создано 318 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России заболеваемость COVID-19 стабилизировалась или идет на спад. Об этом 26 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

«В стадии продолжающегося роста находятся три субъекта — Еврейская автономная область, Костромская и Смоленская области. На прошлой неделе в этой категории находилось 13 субъектов РФ», — сказала Попова.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Еврейской АО действительно наблюдается увеличение числа ежесуточно выявляемых носителей коронавируса. На 20 января инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилась у 10 человек, на 21-е — у 15, на 22-е — у 15, на 23-е — у 14, на 24 января— у 13, на 25-е — у 16, на 26-е — у 17.