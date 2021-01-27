Пенза, , 10:39 — REGNUM Иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции в Пензенской области набирает обороты. Прививку от коронавируса получили 3,8 тыс. человек. В регионе приступили к вакцинации коллективов учреждений и предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Для иммунизации трудовых коллективов организованы мобильные бригады, которые обеспечены специальными переносными термоконтейнерами для транспортировки, так как вакцина может храниться только при температуре минус 18 градусов. Перед прививкой препарат размораживают, а вакцинируемый в это время проходит осмотр врача и заполняет анкету.

Так, во вторник, 26 января, медики посетили одну из строительных организаций, где мобильная бригада провела иммунизацию коллектива. В настоящее время с просьбой о вакцинации поступило более 20 официальных обращений от различных учреждений, заявил главный врач городской поликлиники Владимир Марков.

ИА REGNUM напоминает, для массовой вакцинации число прививочных пунктов в Пензенской области увеличили до 36. Это все районные и участковые больницы, 8 поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника» и ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (г. Заречный), четыре межрайонных центра.

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