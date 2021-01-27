Степанакерт, , 10:35 — REGNUM Власти Азербайджана передали Нагорно-Карабахской Республике (НКР) тела 31 армянского военного из числа погибших во время обострения конфликта в регионе. Об этом 27 января сообщает отдел информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР.

«26 января на участке Физули азербайджанская сторона передала тела 31 армянского военнослужащего, не уточнив места их обнаружения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с момента начала поисковых работ были обнаружены в общей сложности останки 1318 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января представитель миротворческих сил РФ полковник Дмитрий Перепёлкин рассказал журналистам, что прививки от COVID-19 сделали всем находящимся в Нагорном Карабахе российским миротворцам.