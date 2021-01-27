Чебоксары, 27 января 2021, 10:31 — REGNUM В Канашском районе Чувашии ликвидируется отдельный пост пожарной части, который расположен в психиатрическом отделении. Данное решение принято в связи с тем, что медицинское учреждение переведено в город. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 января, заявил на заседании республиканского правительства глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.
Речь идёт о психиатрическом отделении в деревне Асхва Канашского района. Ранее распоряжением регионального кабинета министров бюджетному учреждению «Республиканская психиатрическая больница» были переданы нежилые помещения в Канаше по улице Розы Люксембург. В связи с чем ликвидируется отдельный пост пожарной части № 45.
Данный пожарный пост содержался за счёт средств республиканского бюджета.