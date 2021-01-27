Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Канашском районе Чувашии ликвидируется отдельный пост пожарной части, который расположен в психиатрическом отделении. Данное решение принято в связи с тем, что медицинское учреждение переведено в город. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 января, заявил на заседании республиканского правительства глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Речь идёт о психиатрическом отделении в деревне Асхва Канашского района. Ранее распоряжением регионального кабинета министров бюджетному учреждению «Республиканская психиатрическая больница» были переданы нежилые помещения в Канаше по улице Розы Люксембург. В связи с чем ликвидируется отдельный пост пожарной части № 45.

«Общее психиатрическое отделение, которое располагалось на территории Канашского района, перебазировалось в Канаш, и у нас отпала необходимость содержания отдельного пожарного поста на территории данного учреждения. Соответственно освобождаются пять человек личного состава, они будут распределены по другим пожарным частям. Автоцистерна, которая освобождается, будет передана в установленном порядке добровольной пожарной команде», — сказал Вениамин Петров.

Данный пожарный пост содержался за счёт средств республиканского бюджета.