Варшава, , 10:28 — REGNUM Прокуратура польского Радома начала расследование в отношении врача, который в нетрезвом виде дежурил в отделении неотложной помощи специализированной больницы в Радоме (Мазовецкое воеводство). Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь районной прокуратуры в Радоме Беата Галас сообщила журналистам, что в понедельник 25 января сотрудники полиции отправились на вызов от одного из пациентов местной больницы. Он заявил, что один из врачей может быть нетрезв на рабочем месте. Полицейские провели тест подозреваемого врача на алкогольное опьянение, в результате чего выяснилось, что в его выдыхаемом воздухе содержится около 2,5 промилле алкоголя.

«Принимая пациентов в таким состоянии, врач может подвергать их непосредственному риску смерти или серьезного повреждения здоровья», — подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры.

Подозреваемому 61-летнему врачу в случае обвинительного приговора может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.