Новосибирск, , 10:28 — REGNUM Новосибирский научно-исследовательский институт им. Я. Л. Цивьяна закрывает 75 перепрофилированных коек в ковид-стационаре. Согласно приказу Министерства здравоохранения России, они возвращаются в плановую работу. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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"Создание ковид-стационара в середине ноября потребовало мобилизации всех сил института, но с поддержкой Минздрава нам удалось организовать «красную зону» в кратчайшие сроки и таким образом помочь региону справиться с эпидемией заболевания», — прокомментировал директор ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

За весь период работы инфекционного стационара выписано около 250 пациентов. При этом 25 коек по-прежнему отданы пациентам с коронавирусом.