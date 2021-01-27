Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM У прошедшие вакцинацию от COVID-19 жителей Свердловской области не было тяжёлых осложнений после прививки. Об этом заявила и.о. замминистра здравоохранения региона Екатерина Ютяева на пресс-конференции.

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По информации чиновницы, вакцинацию провели уже в отношении более 14 тыс. жителей. Тяжёлых осложнений не выявлено.

«Вакцина переносится людьми по-разному», — добавила Ютяева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион доставили крупную партию вакцины «Спутник V» в 40 тыс. доз.

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