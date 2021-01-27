Москва, , 10:25 — REGNUM Актриса театра «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом 27 января сообщила сама актриса.

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«Я сейчас в больнице», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Жемчужная подтвердила, что ее тест на коронавирус ранее показал положительный результат и рассказала, что у ней нормальное состояние, в настоящее время она проходит лечение.

Отметим, Екатерина Жемчужная является народной артисткой России и актрисой театра «Ромэн». Также известна по своим ролям в таких фильмах, как «Табор уходит в небо», «Вечный зов», «Карнавал» и др.