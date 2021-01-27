Москва, , 10:21 — REGNUM Действие заключённого в ноябре 2018 года антипиратского меморандума в России продлено. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Роскомнадзор Алексей Дудник © ИА Красная Весна

«Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что срок действия меморандума, который назвали действенным инструментом защиты авторских прав в РФ, истекал 31 января 2021 года.

В рамках документа был создан перечень ссылок, с которым поисковики были обязаны сверяться каждые пять минут и удалять такие ссылки в случае их появления в течение шести часов: «За время действия Меморандума из поисковой выдачи «Яндекса» удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент».

Меморандум подписали АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», «СТС Медиа», АО «Газпром-Медиа Холдинг», АО «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация «Интернет-видео», ООО «Яндекс», «Mail.ru Group», «Rambler Group», ООО «ГПМ Партнер», ООО «Руформ», ООО «Кинопоиск» и Ассоциация анимационного кино.