Кызыл, , 10:20 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала 2021 года в республике подтверждено 558 случаев.

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле, а также Кызылском, Монгу-Тайгинском, Бай-Тайгинском, Пий-Хемском и Улуг-Хемском районах. Госпитализировано за сутки семь человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 41 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 5. Свободный коечный фонд составил 45,3%», — добавили в Минздраве.

Таким образом, общее число случаев заражения за весь период пандемии в регионе достигло 15 341. Из них 14 173 к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.