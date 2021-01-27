Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга продолжат начавшуюся в последние годы работу по расширению площадей и обновлению экспозиции мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с активом Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Музей обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, 27 января 2021 года исполняется 75-лет со дня открытия этого музея, который был фактически уничтожен после сфабрикованного приспешниками Сталина «Ленинградского дела» и вновь возродился только в 1989 году.

Александр Беглов напомнил, что в 2020 году Санкт-Петербурге выкупил у Министерства обороны первые дополнительные площади для музея в Соляном переулке.

«Расширение музея будет поэтапным. Продолжается работа по оформлению в собственность Петербурга других помещений в этом здании, которые сейчас находятся в ведении Министерства обороны», — сообщил ветеранам губернатор.

Он также заявил о необходимости «охранить сам дух» блокадного музея в ходе процесса расширения его площадей.

Также Беглов рассказал о работе с собственниками зданий по установке памятных табличек о событиях блокады, по созданию экспозиций на производствах, которые работали в годы войны, как это уже сделано на хлебопекарном предприятии «Каравай».

Кроме того, губернатор пообещал ветеранам, что в Петербурге обязательно установят памятник «Блокадному учителю».

«В декабре прошлого года мы вместе с блокадной учительницей Надеждой Васильевной Строгоновой открыли мемориальную доску в память о школе, которая была разрушена бомбой в блокаду. Сейчас прорабатывается вопрос по установке памятника блокадным учителям», — сказал Александр Беглов.

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По итогам встречи, по просьбам блокадников, градоначальник поручил отремонтировать фасад и балконы дома на улице Рубинштейна, где жила «голос Ленинграда», поэтесса Ольга Берггольц.

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