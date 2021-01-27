Москва, , 10:17 — REGNUM Российский Центр им. Чумакова намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от COVID-19. Об этом 27 января сообщил гендиректор Центра Айдар Ишмухаметов.

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По его словам, все необходимые документы для регистрации препарата уже отправлены в Минздрав РФ, в Центре надеются получить документы о регистрации «где-то в середине февраля».

«После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств», — сказал он ТАСС.

Ишмухаметов добавил, что это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в центре им. Чумакова, выйдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы.

По его словам, выпуск трёх российских вакцин позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной. Следовательно, защиту от коронавируса получит большее количество граждан страны.

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