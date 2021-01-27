Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 302 человек, сообщает 27 января городской оперативный штаб. Это примерно на пять тысяч тестов больше, чем днем ранее, но значительно меньше, чем в пиковые дни зимы.

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В справочную службу по теме коронавируса поступило 4022 вызова за сутки. Волонтеры выполнили 4560 заявок от граждан на самоизоляции. Оставить свою можно по телефону горячей линии 8−800−200−34−11.

Добавим, с начала октября 149 682 человека получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Напомним, в Петербурге в последние дни снижается количество новых носителей и госпитализаций с ковидом. Власти подумывают об отмене ряда ограничений, введенных из-за пандемии.

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