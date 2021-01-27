Москва, , 10:14 — REGNUM Наблюдаемая в Москве январская оттепель не окажет существенного влияния на уровень заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Оттепель в Москве, которая наблюдается в настоящий момент, существенного влияния на заболеваемость не окажет», — сказал Горелов.

По его словам, в случае, если бы погода имела столь существенное влияние на коронавирус, то в государствах с жарким климатом COVID-19 не имел бы распространения.