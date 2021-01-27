Богота, , 10:13 — REGNUM Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо умер в возрасте 69 лет из-за COVID-19, вызываемого коронавирусом. Об этом 27 января сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на резиденцию колумбийского президента.

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Уточняется, что в обнародованном утром 27 января коммюнике резиденции президента Колумбии сообщается, что тяжелая форма протекания COVID-19 и осложнение основного заболевания вызвали ухудшение состояния здоровья главы колумбийского минобороны к вечеру 25 января. В результате этого в ночь на 26 января 27 января он ушел из жизни в Центральном военном госпитале в Боготе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января у министра обороны Колумбии был выявлен коронавирус, а 13 января его госпитализировали в Центральный военный госпиталь, где 15 января из-за осложнений был переведен в отделение интенсивной терапии.