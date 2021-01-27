Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В Чувашии выделены республиканские средства на компенсацию расходов на питание для детей-инвалидов, которые учатся дома. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект закона одобрен сегодня, 27 января, на заседании республиканского правительства.

Изменения вносятся в закон «Об образовании в Чувашской Республике». Речь идёт о включении нормы об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают образование в форме семейного образования, то есть учатся дома.

«Цель поправок — усилить социальную поддержку детей», — сказала вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева.

По её словам, на эти цели планируется выделить из республиканского бюджета дополнительно 300 тыс. рублей: из расчёта, что размер компенсации будет составлять 138 рублей, из них 56,46 рубля — завтрак, 81,54 рубля — обед.

По данным минобразования, в настоящее время в Чувашии бесплатное двухразовое питание обучающимся-инвалидам, получающим образование по семейной форме, не предоставляется.