Уфа, , 10:32 — REGNUM Верховный суд Башкирии отложил заседание по апелляционному представлению прокуратуры республики на оправдательный приговор бывшему вице-премьеру, бывшему министру земельных и имущественных отношений региона Евгению Гурьеву. Об этом 27 января сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

«Судебное заседание отложили на 11 февраля по ходатайству прокурора для дополнительного изучения и согласования позиции», — сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ноябре 2020 года экс-глава Минземимущества Башкирии Евгений Гурьев был оправдан судом в связи с отсутствием состава преступления.

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