Тбилиси, , 10:08 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 742 случая заражения коронавирусом в ходе 18 007 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 27 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 255 564 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 245 527 победили инфекцию, в том числе 1081 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3108 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2842 пациента, в оборудованных гостиницах — 347. На карантине находятся 497 человек.

Согласно официальным данным на 26 января, в Грузии за сутки выявили 1006 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 17 349 тестов.

Стоит отметить, в Тбилиси с 24 января каждый день проходят массовые акции протеста. Протестующие требуют возобновить работу общественного транспорта, а также отменить комендантский час и другие карантинные ограничения.

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