Владикавказ, , 10:05 — REGNUM В Северной Осетии до конца января ожидается поступление еще 9000 доз вакцины от коронавируса. Для охвата максимального количества желающих привиться открываются новые пункты вакцинации. Так, к уже имеющимся прививочным центрам в скором времени добавятся дополнительные, в том числе в горных районах.

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«На сегодняшний день пункты вакцинации открыты в четырех медучреждениях Владикавказа: 1-й, 4-й и 7-й поликлиниках, а также на базе железнодорожной больницы. Моздокский район приступил к вакцинации населения на прошлой неделе, все остальные районные центральные медицинские организации также приступили к вакцинации жителей, уже сегодня были привиты первые желающие в Алагирском районе», — сообщил минздрав региона на своей официальной странице в Instagram. По данным ведомства на 26 января, в вакцинации уже приняли участие 1172 жителя РСО-Алании. Как ранее сообщила заместитель министра здравоохранения региона Тамара Томаева, к апрелю число привитых в регионе может достичь 30% от всего взрослого населения.

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