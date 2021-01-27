Казань, , 10:27 — REGNUM При центральной городской клинической больнице №18 в Казани открылся новый центр амбулаторной травматологии. Травмпункт появился на первом этаже пятиэтажного дома по улице Мавлютова, заменив при этом старый травмпункт, располагавшийся на ул. Аделя Кутуя. С работой круглосуточного медпункта ознакомился мэр города Ильсур Метшин, который назвал его «космическим кораблем».

Площадь пристроя, в котором развернули центр составляет 470 кв. метров. Учреждение оснащено новейшим оборудованием с возможностью посещения до 150 человек в сутки, в том числе по экстренной и плановой формам помощи. Сотрудники центра могут проводить артроскопию, УЗИ суставов, рентген. В травмпункте работают 17 человек. Потоки пациентов разделены. В двух кабинетах принимают пациентов по экстренным случаям, в соседних — ведут плановым прием с повторным обращеним горожан.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии перед минздравом на 2021 год поставлена задача усилить работу по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний. В 2020 году планировалось охватить диспансеризацией 677 тыс. человек и профосмотром 173 тыс. жителей, но пандемия не позволила это сделать. План выполнили только на 50%. На 2021 года запланировали по диспансеризации — 715 тыс. человек, по профилактическому осмотру — 190 тыс. человек.

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