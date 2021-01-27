Оренбург, , 10:03 — REGNUM Оренбургская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода локомотива с рельсов. Причиной ЧП назван некачественный ремонт, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, 23 ноября 2020 года на железнодорожном пути станции Черниговка Южно-Уральской железной дороги произошел сход шестой колесной пары маневрового локомотива ЧМЭ-3.

Установлено, что причиной схода локомотива послужила ненадлежащая работа колесной пары в период гарантийного обслуживания, ввиду некачественно проведенного ремонта работниками АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод Милорем».

Также выявлен факт сокрытия информации машинистом оренбургского депо о ЧП от дежурного по станции. В результате аварийно-восстановительные работы были начаты несвоевременно. Начальнику локомотивного депо Оренбург внесено представление. По итогам его рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Машинист депо привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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